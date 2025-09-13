ua en ru
ВСУ освободили село Филия на границе Днепропетровщины и Донетчины (видео)

Украина, Суббота 13 сентября 2025 00:03
ВСУ освободили село Филия на границе Днепропетровщины и Донетчины (видео) Иллюстративное фото: ВСУ освободили село (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Там снова поднят украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 425-ый отдельный штурмовой полк "Скала".

Украинские защитники продолжают теснить врага на востоке страны.

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

В результате боев было освобождено село Филия, которое находилось под контролем российских оккупантов. Над населенным пунктом снова поднят украинский флаг, что стало символом возвращения громады под защиту Украины.

Военные отмечают, что операция была сложной, ведь враг пытался закрепиться в селе и обустроил ряд огневых точек. Несмотря на это, силы обороны провели слаженные действия и заставили российские подразделения отступить.

Сейчас в Филии продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Местным жителям, которые пережили оккупацию, оказывают необходимую помощь.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.

Узнать подробнее о ситуации по всей линии фронта, а также ознакомиться с картами боевых действий можно в материале РБК-Украина.

