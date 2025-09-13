ВСУ освободили село Филия на границе Днепропетровщины и Донетчины (видео)

Батальон "Шквал" полка "Скала" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Там снова поднят украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 425-ый отдельный штурмовой полк "Скала".

Украинские защитники продолжают теснить врага на востоке страны.

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

В результате боев было освобождено село Филия, которое находилось под контролем российских оккупантов. Над населенным пунктом снова поднят украинский флаг, что стало символом возвращения громады под защиту Украины.

Военные отмечают, что операция была сложной, ведь враг пытался закрепиться в селе и обустроил ряд огневых точек. Несмотря на это, силы обороны провели слаженные действия и заставили российские подразделения отступить.

Сейчас в Филии продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Местным жителям, которые пережили оккупацию, оказывают необходимую помощь.