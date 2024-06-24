Украинские бойцы отразили вражеский штурм и уничтожили тяжелую технику и живую силу оккупантов

Украинские защитники отразили штурм захватчиков, уничтожив и повредив 6 единиц тяжелой вражеской техники. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

Также они уменьшили присутствие российского контингента, уничтожив пятерых оккупантов и поразив еще четырех.

Так, украинские защитники уничтожили и повредили:

"Снова ранним утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от впечатлений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на видео показана работа бойцов 33 ОМБр.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне украинские защитники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью FPV-дрона.

Кроме того, пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Недавно мы рассказывали, как пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.

Также бойцы ГПСУ провели серию успешных ударов по инженерному обустройству позиций оккупантов.

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