Украинские бойцы отразили вражеский штурм и уничтожили тяжелую технику и живую силу оккупантов
Украинские защитники отразили штурм захватчиков, уничтожив и повредив 6 единиц тяжелой вражеской техники. Результаты работы поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .
Как отмечается, на видео показана работа бойцов 33 ОМБр.
"Снова ранним утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от впечатлений", - говорится в сообщении.
Так, украинские защитники уничтожили и повредили:
- 5 танков (3 - уничтожено, 2 - повреждено);
- 1 БМП (уничтожено).
Также они уменьшили присутствие российского контингента, уничтожив пятерых оккупантов и поразив еще четырех.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, накануне украинские защитники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью FPV-дрона.
Кроме того, пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.
Недавно мы рассказывали, как пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.
Также бойцы ГПСУ провели серию успешных ударов по инженерному обустройству позиций оккупантов.
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