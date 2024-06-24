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Украинские бойцы отразили вражеский штурм и уничтожили тяжелую технику и живую силу оккупантов

Украина, Понедельник 24 июня 2024 15:55
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Украинские бойцы отразили вражеский штурм и уничтожили тяжелую технику и живую силу оккупантов Фото: Сухопутные войска отразили штурм захватчиков (иллюстративное фото MinistryofDefence)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники отразили штурм захватчиков, уничтожив и повредив 6 единиц тяжелой вражеской техники. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

Как отмечается, на видео показана работа бойцов 33 ОМБр.

"Снова ранним утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от впечатлений", - говорится в сообщении.

Так, украинские защитники уничтожили и повредили:

  • 5 танков (3 - уничтожено, 2 - повреждено);
  • 1 БМП (уничтожено).

Также они уменьшили присутствие российского контингента, уничтожив пятерых оккупантов и поразив еще четырех.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне украинские защитники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью FPV-дрона.

Кроме того, пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Недавно мы рассказывали, как пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.

Также бойцы ГПСУ провели серию успешных ударов по инженерному обустройству позиций оккупантов.

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