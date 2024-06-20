Пограничники нанесли серию ударов по инженерному обустройству позиций россиян (видео)
Украинские защитники провели серию успешных ударов по инженерным обустройствам позиций оккупантов. Результаты своей работы пограничники поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Как отмечают в ГПСУ, в своих работах оккупанты постоянно ощущают "внимание" пограничных FPV-дронов.
Согласно видео, украинские защитники наносят сокрушительные удары по позициям врага, который пытается закрепиться на северных участках фронта.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, недавно пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala.
Также украинские пограничники уничтожили живую силу кафиров на Северском направлении и поразили их позиции.
Сегодня мы рассказывали, как пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.
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