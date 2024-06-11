Украинские пограничники уничтожили позиции врага на Северском направлении (видео)
Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции. Результаты работы защитники поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram .
"Дроны пограничников бригады "Месть" ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия на Северском направлении", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью - тяжелые ударные бомберы "VAMPIRE".
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, накануне пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении.
Вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.
Сегодня стало известно, что украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков на Харьковском направлении.
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