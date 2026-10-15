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Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М

11:02 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М Фото: Украина уничтожила вражеские бомбардировщики (Getty Images)
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В ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск".

Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар. В ВМС говорят, что информация еще уточняется.

Чем опасны Су-34М

Су-34М могут нести сразу несколько управляемых и фугасных авиабомб, а также ракеты разных типов. Это одно из главных средств российской авиации для ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

В ВМС отмечают, что уничтожение этих самолетов ослабляет авиацию противника. Поэтому, по их словам, российская тактическая авиация будет реже действовать на соответствующих направлениях фронта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России.

По его словам, запрет на такие удары снят.

Как сообщало РБК-Украина, американская разведкаугрожала остановить обмен данными , если Украина продолжит атаковать российские энергообъекты.

Об этом, по данным The Washington Post, сообщили в понедельник, 12 октября.

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