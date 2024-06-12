Пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик и показали эффектное видео

Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala". Результаты работы они разместили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram .

"Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, вычислив направление движения, использовали ударную «птичку» для сбития цели. Потеряв свое крыло, БпЛА упал в поле", - рассказывают в ГПСУ.

Как отмечается в сообщении, дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера сообщалось о том, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Также украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Сегодня мы рассказывали, что украинские защитники, используя дрон-машину, забрали с поля боя трофейное вооружение.

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