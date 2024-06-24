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Українські бійці відбили ворожий штурм та знищили важку техніку і живу силу окупантів

Україна, Понеділок 24 червня 2024 15:55
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Українські бійці відбили ворожий штурм та знищили важку техніку і живу силу окупантів Фото: Сухопутні війська відбили штурм загарбників (ілюстративне фото MinistryofDefence)
Автор: Ярослава Борзова

Українські оборонці відбили штурм загарбників, знищивши та пошкодивши 6 одиниць важкої ворожої техніки. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.

Як зазначається, на відео показана робота бійців 33 ОМБр.

"Знову рано-вранці вороги спробували атакувати українські рубежі. Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень", - йдеться в повідомленні.

Так, українські захисники знищили та пошкодили:

  • 5 танків (3 - знищено, 2 - пошкоджено);
  • 1 БМП (знищено).

Також вони зменшили присутність російського контингенту, знищивши п'ятьох окупантів та уразивши ще чотирьох.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, напередодні українські захисники знищили розвідувальний безпілотник РФ "Zala" за допомогою FPV-дрона.

Крім того, прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Нещодавно ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.

Також бійці ДПСУ провели серію успішних ударів по інженерним облаштуванням позицій окупантів.

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