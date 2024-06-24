Українські бійці відбили ворожий штурм та знищили важку техніку і живу силу окупантів

Українські оборонці відбили штурм загарбників, знищивши та пошкодивши 6 одиниць важкої ворожої техніки. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.