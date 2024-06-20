Прятались в гражданской застройке: пограничники поразили вражеский расчет БпЛА (видео)

Пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке. Результаты поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"Пограничники поразили враждебный расчет БпЛА, скрывавшегося в гражданской застройке. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении. Согласно видео, оккупанты обустроились в одном из зданий, где проводили подготовительные мероприятия к атакам украинских защитников. Однако, украинским операторам беспилотников удалось выследить захватчиков и нанести по их позиции сокрушительный удар.