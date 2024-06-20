Прятались в гражданской застройке: пограничники поразили вражеский расчет БпЛА (видео)
Пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке. Результаты поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
"Пограничники поразили враждебный расчет БпЛА, скрывавшегося в гражданской застройке. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Согласно видео, оккупанты обустроились в одном из зданий, где проводили подготовительные мероприятия к атакам украинских защитников. Однако, украинским операторам беспилотников удалось выследить захватчиков и нанести по их позиции сокрушительный удар.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, накануне пограничники с помощью FPV-дрона из уничтожали вражеский разведывательный беспилотник "Zala".
Также украинские пограничники уничтожили живую силу кафиров на Северском направлении и поразили их позиции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.