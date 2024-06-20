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Прятались в гражданской застройке: пограничники поразили вражеский расчет БпЛА (видео)

Украина, Четверг 20 июня 2024 11:35
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Прятались в гражданской застройке: пограничники поразили вражеский расчет БпЛА (видео) Фото: ГПСУ нанесла удар по расчету БпЛА врага (pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке. Результаты поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"Пограничники поразили враждебный расчет БпЛА, скрывавшегося в гражданской застройке. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты обустроились в одном из зданий, где проводили подготовительные мероприятия к атакам украинских защитников. Однако, украинским операторам беспилотников удалось выследить захватчиков и нанести по их позиции сокрушительный удар.

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Напомним, накануне пограничники с помощью FPV-дрона из уничтожали вражеский разведывательный беспилотник "Zala".

Также украинские пограничники уничтожили живую силу кафиров на Северском направлении и поразили их позиции.

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