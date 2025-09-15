Осенние каникулы 2025: когда школьники уйдут на отдых и от чего это зависит

Очередной учебный год в Украине в условиях войны начался относительно недавно. Однако некоторые уже сейчас могут задумываться над планированием отдыха школьников в период осенних каникул.

Подробнее о том, какой может быть продолжительность текущего учебного года, от чего это зависит, а также каковы ориентировочные даты осенних каникул для учеников школ, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Продолжительность текущего учебного года в Украине

Согласно постановлению Кабинета министров №1003 от 20 августа 2025 года "О начале учебного года во время военного положения в Украине", в целом в учреждениях общего среднего образования была установлена такая продолжительность 2025/2026 учебного года:

с 01 сентября 2025 года;

до 30 июня 2026 года.

При этом в пресс-службе Министерства образования и науки Украины подчеркнули, что 30 июня - это предельная дата завершения учебного года.

Фактические же решения о сроках завершения обучения и каникулах относятся к компетенции учебных заведений.

"Учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или же организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии", - сообщили в МОН.

Уточняется, что такие форматы должны помогать преодолеть образовательные потери. Однако их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.

Следовательно, июнь - не является обязательным учебным месяцем в школах Украины.

От чего зависят фактические даты обучения и каникул

Согласно информации министерства, педагогический совет каждой школы может самостоятельно определять структуру учебного года, в том числе и фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.

В МОН объяснили, что педагогический совет учебного заведения принимает соответствующее решение, учитывая:

учебную нагрузку;

ситуацию с безопасностью в регионе;

потребности и состояние учеников и учениц;

готовность педагогов.

"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сообщили украинцам.

Это подчеркивается также и в письме МОН Украины руководителям областных и Киевской городской военных администраций "Об организации 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования".

"В соответствии с требованиями законодательства в сфере общего среднего образования, педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса в пределах времени, предусмотренного образовательной программой", - говорится в документе.

Уточняется, что все решения должны приниматься:

в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленной соответствующим учебным планом;

с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.п.

Ориентировочные даты осенних каникул в школах

Исходя из вышесказанного, график осенних каникул (как и любых других) окончательно утверждает педагогический совет каждой отдельной школы.

Реальные даты отдыха школьников могут зависеть как от ситуации с безопасностью, так и от эпидемиологических условий (ведь бывают случаи, когда очное обучение в школах могут временно ограничивать в связи с большим количеством больных учеников и учителей).

При этом согласно закону Украины "О полном общем среднем образовании", продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

В целом, согласно предоставленному ранее КМУ рекомендательному календарю, график каникул в школах может быть ориентировочно таким:

осенние каникулы - с 27 октября по 02 ноября 2025 года;

зимние каникулы - с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

весенние каникулы - с 23 марта по 29 марта 2026 года;

летние каникулы - с 01 июня и до начала нового учебного года.

Стоит отметить, что некоторые учебные заведения уже предоставили родителям предварительный график нового учебного года. Так, согласно информации одного из лицеев в городе Бровары Киевской области, учебный год может быть таким:

I семестр - с 01 сентября по 26 декабря 2025 года;

II семестр - с 19 января по 29 мая 2026 года.

При этом каникулы ориентировочно запланированы на такие даты: