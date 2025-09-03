ua en ru
Кадровый дефицит? В МОН объяснили, каких учителей в школах не хватает больше всего

Среда 03 сентября 2025 13:34
Кадровый дефицит? В МОН объяснили, каких учителей в школах не хватает больше всего Преподавателей по некоторым предметам в школах Украины сегодня не хватает (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня школьная программа в Украине предусматривает много предметов. При этом некоторых узкоспециализированных преподавателей - не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в интервью Hromadske.

Каких учителей в Украине не хватает больше всего

Эксперт рассказала, что "по абсолютным числам", учителей в системе сегодня "больше, чем нужно".

Однако проблема, по словам Кузьмичевой, "не в количестве, а в качестве и профильности кадров".

Особенно не хватает в Украине профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах:

  • биологии;
  • химии;
  • физике;
  • математике;
  • современных технологиях.

"Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает", - признала представитель МОН.

Зависит ли ситуация с кадрами от региона

Кузьмичева отметила, что "эта нехватка (учителей, - Ред.) не привязана к конкретным регионам".

"Она общая для системы", - объяснила специалист.

По ее словам, такую нехватку частично компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий на более безопасные регионы.

"Но системное решение здесь в другом: нужно менять подход к подготовке и популяризации этих предметов на уровне педагогического образования", - поделилась заместитель министра.

Она добавила, что молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в заведениях высшего образования.

"Поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям", - сообщила эксперт.

Помогает ли увеличение количества молодых учителей

Тенденция к увеличению в школах количества молодых педагогов сегодня "частично компенсирует потребность в привлечении практиков из информативной, технологической и естественной сфер".

В то же время, по словам специалиста, "это не приводит к полному закрытию потребности".

"Потому, что эти кадры обычно сосредоточены в областных городах. А у нас есть большая диспропорция с сельской местностью. И нехватка кадров ощущается именно там. Но это однозначно определенным образом выравнивает ситуацию", - рассказала Кузьмичева.

Кроме того, она отметила, что это - "очень изменчиво".

"После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент - бронирование", - объяснила представитель МОН.

Часть из них, по ее мнению, может за это время мотивироваться работой с детьми и остаться.

"Но, по моим оценкам, это не будет более 20-25% тех, кто зашел. Это будет означать откат к стартовым позициям", - подытожила заместитель министра образования и науки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от нехватки учителей страдают даже частные школы Украины.

Тем временем в Министерстве образования и науки напомнили, что в новом учебном году все украинские педагоги начинают получать дополнительные выплаты от государства.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года - что меняется и почему это важно.

