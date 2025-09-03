Кадровый дефицит? В МОН объяснили, каких учителей в школах не хватает больше всего
Сегодня школьная программа в Украине предусматривает много предметов. При этом некоторых узкоспециализированных преподавателей - не хватает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в интервью Hromadske.
Каких учителей в Украине не хватает больше всего
Эксперт рассказала, что "по абсолютным числам", учителей в системе сегодня "больше, чем нужно".
Однако проблема, по словам Кузьмичевой, "не в количестве, а в качестве и профильности кадров".
Особенно не хватает в Украине профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах:
- биологии;
- химии;
- физике;
- математике;
- современных технологиях.
"Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает", - признала представитель МОН.
Зависит ли ситуация с кадрами от региона
Кузьмичева отметила, что "эта нехватка (учителей, - Ред.) не привязана к конкретным регионам".
"Она общая для системы", - объяснила специалист.
По ее словам, такую нехватку частично компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий на более безопасные регионы.
"Но системное решение здесь в другом: нужно менять подход к подготовке и популяризации этих предметов на уровне педагогического образования", - поделилась заместитель министра.
Она добавила, что молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в заведениях высшего образования.
"Поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям", - сообщила эксперт.
Помогает ли увеличение количества молодых учителей
Тенденция к увеличению в школах количества молодых педагогов сегодня "частично компенсирует потребность в привлечении практиков из информативной, технологической и естественной сфер".
В то же время, по словам специалиста, "это не приводит к полному закрытию потребности".
"Потому, что эти кадры обычно сосредоточены в областных городах. А у нас есть большая диспропорция с сельской местностью. И нехватка кадров ощущается именно там. Но это однозначно определенным образом выравнивает ситуацию", - рассказала Кузьмичева.
Кроме того, она отметила, что это - "очень изменчиво".
"После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент - бронирование", - объяснила представитель МОН.
Часть из них, по ее мнению, может за это время мотивироваться работой с детьми и остаться.
"Но, по моим оценкам, это не будет более 20-25% тех, кто зашел. Это будет означать откат к стартовым позициям", - подытожила заместитель министра образования и науки.
