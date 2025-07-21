ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доступная учеба. Как абитуриентам с ВОТ поступить в колледжи в 2025 году

Понедельник 21 июля 2025 08:00
UA EN RU
Доступная учеба. Как абитуриентам с ВОТ поступить в колледжи в 2025 году Что нужно знать о поступлении в ФПО абитуриентам с ВОТ (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или переселившихся оттуда после 1 января 2025 года, вступление происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН рассказывает, что нужно знать абитуриентам по ТОТ.

Что нужно для поступления

Обучение для поступающих с ВОТ возможно за средства госбюджета или за средства физических / юридических лиц (контракт) с возможностью перевода на бюджет (при наличии свободных мест).

Абитуриентам прежде всего надо выбрать заведение ФПО, а потом обратиться в его образовательный центр. Они работают с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

Перечень образовательных центров при учреждениях ФПО собран сдесь. Подать документы можно лично или дистанционно.

Следует подать следующие документы:

  • заявление;
  • сертификат внешнего независимого оценивания (ВНО) или результаты национального мультипредметного теста (НМТ) (по желанию);
  • документ об образовании государственного образца и приложение к нему
  • (если такой документ отсутствует - справку об успешном прохождении годового оценивания и государственной итоговой аттестации (кроме случаев освобождения от государственной итоговой аттестации) уполномоченного учреждения общего среднего образования в год поступления, которая является основанием для участия в конкурсе без представления сертификатов ВНО или НМТ);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии - свидетельство о рождении;
  • документы о регистрации места жительства лица на соответствующей территории / выписку из реестра территориальной громады;
  • (в случае отсутствия документов - справку о регистрации места жительства родителей (одного из родителей) с указанием места жительства на соответствующих территориях);
  • четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см;

Сроки поступления

Подача заявлений и документов, проведение вступительных испытаний для поступающих с ВОТ продолжается до 30 сентября.

I этап (зачисление за средства госбюджета) - до 23 июля.

II этап (зачисление на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места) - с 24 июля по 30 сентября.

Как происходит поступление

Поступающий сдает вступительное испытание - собеседование или творческий конкурс.

Если абитуриент не может прибыть на творческий конкурс или собеседование очно по объективным причинам, по его обращению это можно сделать дистанционно с видеофиксацией.

Оценка годового оценивания по украинскому языку может использоваться как оценка индивидуального устного собеседования.

Подробнее об условиях и графике вступительных испытаний можно узнать на сайтах учреждений ФПО.

Безопасность поступающих с ВОТ

Фамилии поступающих шифруют во всех информационных системах.

Видеозаписи творческого конкурса и собеседования поступающих не обнародуются, но хранятся в приемной комиссии.

Более подробную информацию о поступлении можно узнать здесь:

  • горячая линия МОН по вопросам образования для жителей ВОТ: 0 (800) 504 425 Правительственная горячая линия - 1545;
  • круглосуточная горячая линия Минреинтеграции по кризисным вопросам - 1548, 0 (44) 355 1478.

Ответы на технические вопросы - горячая линия МОН или ГП "Инфоресурс":

  • (044) 290-18-13
  • (067) 551-24-74
  • (093) 342-38-63
  • (095) 281-13-54

Читайте также о том, что 19 июля начали принимать заявки через электронные кабинеты на поступление в вузы. Подробно о вступительной кампании 2025 читайте в нашем материале.

Ранее мы писали о том, что в Украине обнародовали подборку ведущих вузов всех регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе