Украинская школа для детей с ВОТ: какие модельные учебные программы утвердило МОН (список)

Среда 24 сентября 2025 10:12
UA EN RU
Украинская школа для детей с ВОТ: какие модельные учебные программы утвердило МОН (список) МОН утвердило модельные учебные программы для украинских школьников с ВОТ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Для чего нужны модельные учебные программы

В целом модельная учебная программа (МУП) - это документ, который определяет:

  • ориентировочную последовательность достижения ожидаемых результатов обучения учащихся;
  • содержание учебного предмета (или интегрированного курса);
  • виды учебной деятельности учащихся.

Именно он - рекомендован для использования в образовательном процессе в порядке, определенном законодательством (то есть школа разрабатывает учебную программу по тому или иному предмету или интегрированному курсу именно на основе выбранной МУП).

В МОН сообщили, что составили (совместно с государственным учреждением "Украинский институт развития образования" или УИРО) перечень модельных учебных программ для обеспечения качественного образования детей, проживающих или проживавших на временно оккупированной территории Украины.

Уточняется, что МУП разработаны в соответствии с Типовой образовательной программой для обучения на уровнях полного общего среднего образования.

"Типовая образовательная программа и модельные программы - это содержательные решения, которые обеспечивают качественное украинское образование для детей с ВОТ и их успешную интеграцию в образовательную систему Украины", - подчеркнули в министерстве.

Модельные учебные программы для детей с ВОТ: список

В МОН обнародовали также перечень составленных и утвержденных модельных учебных программ для детей, проживающих или проживавших на ВОТ Украины.

Начальная школа (1-4 классы):

  • "Украинский язык и чтение";
  • интегрированный курс "Изучаю государственный язык";
  • "Я исследую мир. Моя Украина";
  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Средняя школа (5-9 классы):

  • интегрированный курс "Украинский язык и литература";
  • интегрированный курс "Изучаю государственный язык";
  • "История Украины и гражданское образование";
  • "География Украины";
  • "Правоведение";
  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Старшая школа (10-11 классы):

  • интегрированный курс "Украинский язык и литература";
  • "История Украины";
  • "География Украины";
  • интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";
  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

"Все программы доступны для загрузки по ссылке", - сообщили в министерстве.

В завершение отмечается, что МОН совместно с УИРО подготовили подборку материалов, которые "могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ".

Напомним, ранее в МОН объяснили, каких учителей в школах Украины не хватает больше всего и каким будет дистанционное обучение в этом году (и для кого).

Кроме того, мы рассказывали, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

Читайте также, что известно об осенних каникулах 2025 года - когда школьники могут уйти на отдых и от чего это зависит.

