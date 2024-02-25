Украинская "оборонка" за 2023 год выросла в шесть раз, - Камышин

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши способности за 2023 год еще в шесть раз больше прошлогоднего. Мы имеем около половины этих способностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию ", - заявил министр.

Он отметил, что в целом украинская оборонная промышленность состоит из 500 предприятий, работающих над конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием всего, что работает на украинскую армию. По словам Камышина, это около 400 частных компаний и 100 - государственных.

Министр стратегических промышленностей добавил, что в прошлом году Украина нарастила производство боеприпасов, начали появляться новые позиции. В этом году Украина тоже наращивает производство снарядов.

Оружие украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.