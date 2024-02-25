Українська "оборонка" за 2023 рік виросла в шість разів, - Камишін

"Минулого року наша оборонка виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші спроможності за 2023 рік ще в шість разів більші за минулий рік. Ми маємо близько половини цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Працюємо разом з Міністерством оборони, Силами оборони на подальшу контрактацію", - заявив міністр.

Він зазначив, що загалом українська оборонна промисловість складається з 500 підприємств, які працюють над конструювання, ремонтом, виробництвом і обслуговування всього, що працює на українську армію. За словами Камишіна, це близько 400 приватних компаній та 100 - державних.

Міністр стратегічних промисловостей додав, що минулого року Україна наростила виробництво боєприпасів, почали з'являтися нові позиції. Цього року Україні теж нарощує виробництво снарядів.

Зброя українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.