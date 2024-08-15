США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16, - Politico

Украина может получить от США авиационные ракеты JASSM для F-16. Вашингтон "открыт" к таким поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как рассказал изданию один из сотрудников Белого дома, решение насчет поставок ракет пока не принято, поскольку администрация президента США Джо Байдена прорабатывает "сложные детали". Они касаются проверки передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запускать такие ракеты.

По словам источника Politico, до начала поставок ракет необходимо будет проделать большую работу. В частности, нужно убедиться, что самолеты, которые есть в наличии у Украины, в том числе и F-16, смогут использовать JASSM для целей на расстоянии около 370 километров.

Два собеседника журналистов рассказали, что Пентагон уже работает с Украиной над такими техническими вопросами.

При этом в Пентагоне отказались отвечать, одобрило ли ведомство поставки JASSM Украине.

"Мы рассматриваем ряд вариантов для удовлетворения потребностей Украины в помощи в области безопасности, однако у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить" - заявил изданию представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Что известно о JASSM

Как пишет Politico, ракеты JASSM, которые разработала американская компания Lockheed Martin, впервые применили в начале 2000-х. США крайне редко использовали их в боевых действиях.

При этом такие ракеты были переданы только нескольким близким союзникам американцев. Среди таких стран: Польша, Австралия и Финляндия. В то же время Япония и Нидерланды подписали соглашения о покупке ракет в июле, и их поставка ожидается в ближайшие годы. Германия, Греция, Румыния и Дания также ведут переговоры о покупке ракет.

Ракеты JASSM способны уничтожать цели в радиусе 370 километров. Также есть модификация ракеты, которая способна достигать целей на расстоянии 980 километров.

Если Украина получит JASSM, то это будут наиболее дальнобойные ракеты на ее вооружении. Пока союзники предоставляли украинским защитникам только те ракеты, которые способны достигать целей в радиусе 300 километров.