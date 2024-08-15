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Возле российского Иркутска разбился бомбардировщик Ту-22М3

Четверг 15 августа 2024 18:04
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Возле российского Иркутска разбился бомбардировщик Ту-22М3 Иллюстративное фото: Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский самолет бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области в четверг, 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пророссийский Telegram-канал "ТАСС".

По данным росСМИ, предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка, он. Перед падением самолет начал гореть.

Вероятно, самолет взлетел с аэродрома "Бела" в соседнем Усольском районе.

Судьба экипажа пока неизвестна.

Уничтожение Ту-22М3

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 апреля Воздушные силы ВСУ и Главное управление разведки Минобороны совместно провели операцию по уничтожению стратегического бомбардировщика РФ – Ту-22М3.

Его удалось "приземлить" в 300 км от Украины. Ту-22М3 был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.

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