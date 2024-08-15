Особое внимание защитникам "Азовстали". Буданов назвал приоритет при обмене пленных
Приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены женщины и все, кто защищал "Азовсталь".
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге по результатам Ставки верховного главнокомандующего.
По словам Буданов, были согласованы соответствующие действия и принцип работы штаба по обмену пленными. В частности, Украина будет пытаться возвращать всех тяжело раненых и тяжело больных, всех женщин и всех, кто находится в плену долгий срок.
"Чем дольше он находится в плену, тем больше мы будем заниматься, чтобы вернуть такого человека", - сказал глава ГУР.
Также особое внимание будет уделено тем, кто защищал "Азовсталь" и попал в плен.
"Вопросу возвращения всех кто там был уделяем особое внимание", - отметил Буданов.
Кроме этого, Украина будет прилагать усилия для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала масштабного вторжения, так и до того.
"Ну и не будем забывать о крымских татарах и других группах, на которые так же обращаем внимание. Такие решения были приняты сегодня и будут воплощены в жизнь", - подчеркнул Буданов.
Операция ВСУ в Курской области
С 6 августа Вооруженные силы Украины проводят спецоперацию в Курской области в России. По данным СМИ, при зачистке населенных пунктов ВСУ захватили в плен почти 2000 российских военных.
В частности, сегодня сообщалось, чтобойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Оказалось, что среди захваченных – воины кадыровского подразделения "Ахмат".
Также известно, что вчера украинским защитникам удалось пленить еще 100 российских солдат.
Интересно и то, что по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, он разговаривал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области . Впервые подобный диалог был инициирован российской стороной.
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