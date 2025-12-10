ua en ru
"Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции для бесперебойной работы техники, - Палатный

Среда 10 декабря 2025 15:29
"Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции для бесперебойной работы техники, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 44 ОМБр ВСУ большую партию мощных зарядных станций.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали партию мощных зарядных станций бойцам 44 отдельной механизированной бригаде. Эти героические ребята защищали Луганщину, Харьковщину. А сейчас мужественно сдерживают продвижение врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Он уверен, что волонтерская поддержка поможет бойцам лучше выполнять боевые задания.

"Для бесперебойной работы РЭБов и дронов на передовой нужны автономные источники питания. Уверен, эти зарядные станции помогут бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизнь и здоровье наших героев", - сказал Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" передала партии зарядных станций 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьему армейскому корпусу, полку "Ахиллес" СБС и другим военным подразделениям.

Также "Украинская команда" передает на передовую противодроновые сеткометы, позволяющие бойцам оградить себя от вражеских беспилотников, в том числе на оптоволокне.

