Зарядные станции от "Украинской команды" усилят дроны и связь - военные 3-го армейского корпуса

Бойцы Третьего армейского корпуса заявили, что на передовой необходимы источники автономного питания, ведь от них зависит работа дронов и систем связи.

Об этом сообщили в волонтерском штабе "Украинская команда", недавно передавшего военным партию зарядных станций с дополнительными батареями, пишет РБК-Украина .

"Мы делаем ставку на технологичность. Мы ценим наших людей, и заменяем их технологическими решениями. Зарядные станции такого типа - это действительно попадание в цель, в точку. Они используются во всех направлениях - такие как НРК (наземные роботизированные комплексы), дроны, связь разного вида. Эти все вещи работают у нас только от питания", - отметил военнослужащий 3-го армейского корпуса с позывным "Фалконом".

Он подчеркнул, что поддержка украинского народа, которую получают военные через волонтеров, очень важна для эффективного ведения боевых действий.

"Поддержка, которая есть от "Украинской команды", от которой мы получили эти станции. Поддержка, которая есть непосредственно от украинского народа, - она ​​очень важна. От имени всех защитников Украины и непосредственно от Третьего армейского корпуса выражаю благодарность за крепкую общественную позицию и помощь", - подчеркнул военный.

Напомним, недавно волонтеры "Украинской команды" передали партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" 4 бригады НГУ, отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" и другим военным подразделениям.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила большой сбор на сеткометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

