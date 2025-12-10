ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Українська команда" передала 44 ОМБр зарядні станції для безперебійної роботи техніки, - Палатний

Середа 10 грудня 2025 15:29
"Українська команда" передала 44 ОМБр зарядні станції для безперебійної роботи техніки, - Палатний Фото: "Українська команда" передала 44 ОМБр зарядні станції (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Волонтери "Української команди" передали бійцям 44 ОМБр ЗСУ велику партію потужних зарядних станцій.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Передали партію потужних зарядних станцій бійцям 44 окремої механізованої бригади. Ці героїчні хлопці захищали Луганщину, Харківщину. А зараз мужньо стримують просування ворога на Донеччині", - написав Палатний.

Він упевнений, що волонтерська підтримка допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання.

"Для безперебійної роботи РЕБів та дронів на передовій потрібні автономні джерела живлення. Упевнений, ці зарядні станції допоможуть бійцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя та здоров’я наших героїв", - сказав Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" передала партії зарядних станцій 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третьому армійському корпусу, полку "Ахіллес" СБС та іншим військовим підрозділам.

Також "Українська команда" передає на передову протидронові сіткомети, що дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, у тому числі на оптоволокні.

