Сеткометы для защиты от дронов. Масштабный сбор "Украинской команды" ко Дню защитника

Вторник 30 сентября 2025 17:57
UA EN RU
Сеткометы для защиты от дронов. Масштабный сбор "Украинской команды" ко Дню защитника Фото: "Украинская команда" проводит сбор ко Дню защитника на сеткометы (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня защитника Украины объявил большой сбор на сеткометы. Это действенное средство защиты наших бойцов от российских FPV-дронов, которое уже доказало свою эффективность на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение с Facebook-страницы "Украинской команды".

"Они уже очень круто работают на передовой. Валят дроны даже на оптоволокне. Наша задача: еще больше минусовать вражеские дроны и спасать жизнь наших", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры призывают украинцев присоединяться к сбору, чтобы помочь нашим бойцам на передовой

"Формула проста: больше донатов - больше сеткометов - больше сбитых дронов - больше спасенных жизней наших защитников! Присоединяйся к сбору! Защитим тех, кто защищает нас!", - призывают в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору:

Вооруженные силы Украины Волонтеры
