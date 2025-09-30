Сеткометы для защиты от дронов. Масштабный сбор "Украинской команды" ко Дню защитника

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня защитника Украины объявил большой сбор на сеткометы. Это действенное средство защиты наших бойцов от российских FPV-дронов, которое уже доказало свою эффективность на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение с Facebook-страницы "Украинской команды".

"Они уже очень круто работают на передовой. Валят дроны даже на оптоволокне. Наша задача: еще больше минусовать вражеские дроны и спасать жизнь наших", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры призывают украинцев присоединяться к сбору, чтобы помочь нашим бойцам на передовой

"Формула проста: больше донатов - больше сеткометов - больше сбитых дронов - больше спасенных жизней наших защитников! Присоединяйся к сбору! Защитим тех, кто защищает нас!", - призывают в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору: