Украинская делегация встретилась с Келлогом перед приездом Зеленского в США

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, уже завтра, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская делегация приехала в Вашингтон вначале этой недели, чтобы подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

По данным Politico, на встрече Зеленского и Трампа, вероятно, будет обсуждаться возможность перехода украинских воинов в наступление. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что дальнейшие действия ВСУ зависят от того, какое оружие они получат.

Также два лидера будут обсуждать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных систем Patriot.

Трамп уже подтверждал, что Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk. По информации американских СМИ, сам президент США пока рассматривает такую передачу.