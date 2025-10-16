RU

Украинская делегация встретилась с Келлогом перед приездом Зеленского в США

Фото: делегация Украины встретилась со спецпосланником президента США Китом Келлогом (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента США Андрея Ермака в Telegram.

По словам Ермака, во встрече также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель Келлога Джон Коул. 

Руководитель ОП отметил, что разговор в преддверии встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа был важным. Были согласованы ключевые приоритеты и акценты. 

"Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра", - подчеркнул Ермак. 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, уже завтра, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская делегация приехала в Вашингтон вначале этой недели, чтобы подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

По данным Politico, на встрече Зеленского и Трампа, вероятно, будет обсуждаться возможность перехода украинских воинов в наступление. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что дальнейшие действия ВСУ зависят от того, какое оружие они получат.

Также два лидера будут обсуждать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных систем Patriot.

Трамп уже подтверждал, что Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk. По информации американских СМИ, сам президент США пока рассматривает такую передачу.

