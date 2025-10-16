Українська делегація зустрілася з Келлогом перед приїздом Зеленського до США

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, вже завтра, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Українська делегація приїхала до Вашингтона на початку цього тижня, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.

За даними Politico, на зустрічі Зеленського і Трампа, ймовірно, обговорюватимуть можливість переходу українських воїнів у наступ. Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що подальші дії ЗСУ залежать від того, яку зброю вони отримають.

Також два лідери обговорюватимуть можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot.

Трамп уже підтверджував, що Зеленський хоче отримати від США ракети Tomahawk. За інформацією американських ЗМІ, сам президент США поки що розглядає таку передачу.