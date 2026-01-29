Путин согласился неделю не бить по Киеву, - Трамп

Энергетическое перемирие Украины и РФ

Напомним, 29 января в российских пабликах распространили информацию о том, что стране-агрессору якобы запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Позже появились сообщения о действии такого же запрета и на удары по российской территории.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев написал, что, похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон.

При этом в украинских Telegram-каналах отметили, что окончательное решение о прекращении ударов по энергетике между странами пока отсутствует, и призвали всех украинцев быть бдительными.

В то же время вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба сегодня заявил, что россияне могут нанести новый удар. По этой причине все службы в Украине, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к морозам.

Отметим, Financial Times недавно писало, что Украина и США готовятся предложить стране-агрессору энергетическое перемирие во время следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби.

Издание отметило, что речь идет о предложении, по которому Москва прекратит удары по украинским энергетическим объектам, в Киев прекратит атаки на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".