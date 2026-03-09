RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

20:39 09.03.2026 Пн
2 мин
В чем украинская баллистика будет превосходить американские ATACMS?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина создает аналог ATACMS (wikipedia.org)

Украинские баллистические ракеты FP-7 та FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS. При этом они будут вдвое дешевле.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Армія TV" заявил главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.

Он отметил, что FP-7 уже прошла испытания, она может уничтожать цели в радиусе нескольких сотен километров. При этом FP-9 должна быть более дальнобойной - ее радиус действия составит 800 километров, и уже идет подготовка к тестам.

Главная идея - максимально удешевить стоимость ракет, чтобы производить их в больших объемах.

"Это будет аналог ATACMS, может быть даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле", - подчеркнул Штиллерман.

Ожидается, что ракеты будут запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, как уточняют разработчики, может занять около 15 минут.

Испытания FP-7

Напомним, только 27 февраля главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман показал испытания украинской баллистической ракеты FP-7.

Ее технические характеристики таковы:

  • дальность - до 200 км;
  • боевая часть - 150 кг;
  • максимальная скорость - 1500 м/с;
  • средняя скорость - 800 м/с;
  • отклонение от цели - 14 метров;
  • Максимальное время полета - 250 секунд.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОПКATACMSВойна в УкраинеРакеты