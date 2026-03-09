Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

Украинские баллистические ракеты FP-7 та FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS. При этом они будут вдвое дешевле.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Армія TV" заявил главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.
Он отметил, что FP-7 уже прошла испытания, она может уничтожать цели в радиусе нескольких сотен километров. При этом FP-9 должна быть более дальнобойной - ее радиус действия составит 800 километров, и уже идет подготовка к тестам.
Главная идея - максимально удешевить стоимость ракет, чтобы производить их в больших объемах.
"Это будет аналог ATACMS, может быть даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле", - подчеркнул Штиллерман.
Ожидается, что ракеты будут запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, как уточняют разработчики, может занять около 15 минут.
Напомним, только 27 февраля главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман показал испытания украинской баллистической ракеты FP-7.
Ее технические характеристики таковы: