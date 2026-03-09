Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point

Він зазначив, що FP-7 вже пройшла випробування, вона може знищувати цілі в радіусі кількох сотень кілометрів. При цьому FP-9 має бути більш далекобійною - її радіус дії становитиме 800 кілометрів, і вже йде підготовка до тестів.

Головна ідея - максимально здешевити вартість ракет, щоб виробляти їх у великих обсягах.

"Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - наголосив Штіллерман.

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, як уточнюють розробники, може зайняти близько 15 хвилин.

Випробування FP-7

Нагадаємо, тільки 27 лютого головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман показав випробування української балістичної ракети FP-7.

Її технічні характеристики такі: