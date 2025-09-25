По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы под угрозой ударов

Обстрелы Украины 25 сентября

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прозвучало четыре взрыва. Вероятно, армия РФ использовала беспилотники "Италмас".

Два дрона попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Также российские войска ударили по Винницкой области. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей.

В ночь на 25 сентября во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура.Без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.