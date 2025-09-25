UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україною шириться повітряна тривога: які регіони під загрозою ударів

Ілюстративне фото: люди прямують в укриття під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Східні, північні, південні та центральні регіони України під загрозою обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.

Оголошення загрози повітряних атак для різних областей почалось із 20:00 25 вересня.

Так, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА:

  • в Харківській області; 
  • на Миколаївщині, які рухаються південно-західним курсом; 
  • на сході Полтавщини, курсом на захід;
  • у центральній частині Черкащини, курсом на південь;
  • на Одещині, курсом на захід;
  • на Херсонщині, курсом на Миколаїв; 
  • на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.

Станом на 23:25 карта повітряних тривог має такий вигляд: 

Також у Повітряних силах ЗСУ інформували про пуски КАБ на Сумщину і керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Харківщину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстріли України 25 вересня

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи. Ймовірно, армія РФ використовувала безпілотники "Італмас".

Два дрони влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

Також російські війська вдарили по Вінничині. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів.

У ніч на 25 вересня під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога