Україною шириться повітряна тривога: які регіони під загрозою ударів

Обстріли України 25 вересня

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи. Ймовірно, армія РФ використовувала безпілотники "Італмас".

Два дрони влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

Також російські війська вдарили по Вінничині. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів.

У ніч на 25 вересня під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.