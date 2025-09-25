Российская атака на Винницкую область: инфраструктура повреждена, предприятия без света
Из-за российского удара по Винницкой области там без энергоснабжения остаются три предприятия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в эфире телемарафона.
По ее словам, повреждения объектов критической инфраструктуры существенные, ведь были прямые попадания. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей. А вот движение поездов уже восстановлено.
"Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить электроснабжение и восстановлено движение поездов. По состоянию на сейчас остаются отключенными от электроснабжения три предприятия, все бытовые потребители подключены", - рассказала Заболотная.
Также она прокомментировала масштабы повреждений объектов инфраструктуры.
"Повреждения существенные, потому что, это прямые попадания. По состоянию на сейчас на этих объектах осуществляются работы по ликвидации последствий и только после этого можно будет установить объем разрушений и возможности своевременного восстановления", - сообщила она.
Ночной обстрел 25 сентября
Прошлой ночью во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Известно, что без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.