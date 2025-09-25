РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются

Прошлой ночью российская армия снова нанесла удар по "Укрзализныце". Обесточены четыре участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Предварительно, пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.

По состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47);

№147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01);

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);

№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Также известно, что из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого пролегает через Николаевскую и Одесскую области.

"Поезд №6403 Мартыновская - Одесса курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа. Уже в пути и продолжаем движение по маршруту", - сообщили в компании.

Напомним, ранее компания сообщила, что в Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.