ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются

Украина, Четверг 25 сентября 2025 08:31
UA EN RU
РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются Иллюстративное фото: РФ вывела из строя четыре участка железной дороги (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Прошлой ночью российская армия снова нанесла удар по "Укрзализныце". Обесточены четыре участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Предварительно, пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.

По состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:

  • №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
  • №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47);
  • №147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01);
  • №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
  • №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
  • №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
  • №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Также известно, что из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого пролегает через Николаевскую и Одесскую области.

"Поезд №6403 Мартыновская - Одесса курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа. Уже в пути и продолжаем движение по маршруту", - сообщили в компании.

Напомним, ранее компания сообщила, что в Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

Атака РФ на железнодорожные пути

Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Например 17 сентября УЗ сообщила, что россияне нанесли удар по железной дороге, в результате чего произошло обесточивание и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"