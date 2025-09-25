РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются
Прошлой ночью российская армия снова нанесла удар по "Укрзализныце". Обесточены четыре участка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Предварительно, пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.
По состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:
- №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
- №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47);
- №147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01);
- №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
- №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
- №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
- №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).
Также известно, что из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого пролегает через Николаевскую и Одесскую области.
"Поезд №6403 Мартыновская - Одесса курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа. Уже в пути и продолжаем движение по маршруту", - сообщили в компании.
Напомним, ранее компания сообщила, что в Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.
Атака РФ на железнодорожные пути
Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.
Например 17 сентября УЗ сообщила, что россияне нанесли удар по железной дороге, в результате чего произошло обесточивание и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.