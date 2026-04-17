Украинку не пустили в Польшу из-за "радиоактивной" 100-долларовой купюры

Пограничные службы Польши сообщили, что на пункте пропуска "Медика" у 54-летней гражданки Украины была выявлена 100-долларовая купюра с уровнем радиации, превышающим допустимую норму в 1905 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.pl.

Проверка на границе и тревожный сигнал

Во время стандартного контроля на пограничном переходе "Медика" сотрудники зафиксировали срабатывание радиометрических датчиков.

Сигнал указывал на возможное превышение допустимого уровня радиации у одного из предметов, находившихся у пассажирки.

После дополнительной проверки выяснилось, что источником излучения стала одна из 100-долларовых банкнот. Измерения показали превышение естественного радиационного фона в 1905 раз.

Что обнаружили специалисты

По результатам анализа установлено, что на купюре присутствовал изотоп, который применяется в медицинских целях.

Опасную банкноту изъяли и поместили в специальный защитный контейнер.

Для уточнения обстоятельств специалисты проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергетике.

Отказ во въезде

По данным пограничной службы, женщина перевозила почти 10 тысяч долларов и пояснила, что средства предназначались для покупки автомобиля.

Однако из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу, после чего она была возвращена в Украину вместе с изъятой банкнотой.

Подобные случаи фиксировались и ранее

В пограничной службе отмечают, что это не единичный инцидент. В декабре 2025 года аналогичная ситуация произошла с гражданином Польши, который также пытался переместить через границу купюру с повышенным уровнем излучения.

В ведомстве подчеркивают, что контроль за перемещением потенциально опасных материалов осуществляется круглосуточно.

На всех пунктах пропуска работают радиометрические системы, а специализированные группы используют мобильное оборудование для выявления источников радиации.

Все подобные случаи дополнительно проверяются профильными экспертными структурами.