ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Шенген на паузе? Польша закрывает границы с ЕС из-за провокаций РФ и Беларуси

07:27 29.03.2026 Вс
3 мин
Этот шаг стал прямым ответом на продолжающуюся гибридную агрессию со стороны режимов Путина и Лукашенко
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: на границе с Польшей (Getty Images)

Польша продлила временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой до 1 октября 2026 года, объяснив это угрозами гибридной миграционной атаки со стороны режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Польского радио.

Министерство внутренних дел и администрации приняло стратегическое решение продлить временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой еще на полгода - до 1 октября 2026 года.

Этот шаг стал прямым ответом на продолжающуюся гибридную агрессию со стороны режимов Путина и Лукашенко, которые используют нелегальную миграцию как оружие для дестабилизации Европейского Союза.

Так, вместо свободного передвижения, характерного для Шенгенской зоны, путешественников теперь будут ждать строгие проверки.

К патрулированию привлечены не только пограничники, но и полиция и подразделения Сил территориальной обороны (WOT).

География контроля

Проверки охватят 50 точек на границе с Германией и 13 - на границе с Литвой. В список контролируемых объектов снова включили парк Мужаковский, чтобы исключить проникновение диверсионных групп через пешеходные и веломаршруты.

Почему это важно для безопасности Европы

Варшава четко дает понять: миграционный кризис на границе - это не случайность, а тщательно спланированная операция спецслужб РФ и Беларуси. Продолжение контроля является необходимой мерой, чтобы перерезать каналы незаконного трафика людей, которыми Кремль пытается "прощупать" слабые места в обороне НАТО и ЕС.

"Мы действуем на опережение. Угроза общественному порядку и внутренней безопасности из-за искусственно созданных миграционных потоков остается критической", - отмечают в польском МВД.

Юридический фронт и право на защиту

Согласно Шенгенскому кодексу, Польша имеет полное право ограничивать свободное движение на срок до двух лет в случае возникновения серьезных угроз. Сообщение об усилении мер уже направлено в Еврокомиссию и Европарламент. Для союзников Украины это очередной сигнал: Польша берет на себя роль главного хаба безопасности Восточной Европы, защищая тылы, пока Украина держит фронт.

Что стоит знать путешественникам

С 5 апреля 2026 года любое транспортное средство на въезде или выезде из Польши может быть остановлено для тщательного осмотра.

Поэтому, если вы планируете пересекать границу с Германией или Литвой после 5 апреля:

  1. Имейте при себе оригиналы документов (загранпаспорт или ID-карту).

  2. Закупить дополнительное время на поездку, поскольку выборочные проверки могут вызвать пробки на пунктах пропуска.

  3. Особое внимание уделяйте маршрутам через популярные туристические зоны и веломаршруты, где контроль теперь усилен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Шенгенская зона Миграционный кризис в ЕС
