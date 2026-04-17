Українку не пустили до Польщі через "радіоактивну" 100-доларову купюру

Прикордонні служби Польщі повідомили, що на пункті пропуску "Медика" у 54-річної громадянки України було виявлено 100-доларову купюру з рівнем радіації, що перевищує допустиму норму в 1905 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RMF24.pl.

Перевірка на кордоні та тривожний сигнал

Під час стандартного контролю на прикордонному переході "Медика" співробітники зафіксували спрацювання радіометричних датчиків.

Сигнал вказував на можливе перевищення допустимого рівня радіації в одного з предметів, що були у пасажирки.

Після додаткової перевірки з'ясувалося, що джерелом випромінювання стала одна зі 100-доларових банкнот. Вимірювання показали перевищення природного радіаційного фону в 1905 разів.

Що виявили фахівці

За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується в медичних цілях.

Небезпечну банкноту вилучили і помістили в спеціальний захисний контейнер.

Для уточнення обставин фахівці проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергетики.

Відмова у в'їзді

За даними прикордонної служби, жінка перевозила майже 10 тисяч доларів і пояснила, що кошти призначалися для купівлі автомобіля.

Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою банкнотою.

Подібні випадки фіксувалися і раніше

У прикордонній службі зазначають, що це не поодинокий інцидент. У грудні 2025 року аналогічна ситуація сталася з громадянином Польщі, який також намагався перемістити через кордон купюру з підвищеним рівнем випромінювання.

У відомстві наголошують, що контроль за переміщенням потенційно небезпечних матеріалів здійснюється цілодобово.

На всіх пунктах пропуску працюють радіометричні системи, а спеціалізовані групи використовують мобільне обладнання для виявлення джерел радіації.

Усі подібні випадки додатково перевіряються профільними експертними структурами.