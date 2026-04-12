Польша возводит заграждение с колючей проволокой на границе с Беларусью

15:20 12.04.2026 Вс
Работы стартовали сразу в пяти точках. Как это поможет бороться с нелегальным мигрантами?
Мария Науменко
Польша возводит заграждение с колючей проволокой на границе с Беларусью Фото: польская граница (Getty Images)

Польша начала строительство нового заграждения на границе с Беларусью, чтобы усилить контроль и сдержать нелегальные попытки пересечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Читайте также: Польша нашла тайные подземные тоннели на границе с Беларусью, - The Telegraph

Речь идет о четырехметровой металлической сетке, установленной вдоль технической дороги, которую будут дополнять колючая проволока и дополнительные элементы защиты. Со стороны леса также предусмотрено отдельное двухметровое ограждение, чтобы предотвратить травмирование животных.

Работы одновременно стартовали в пяти местах вдоль границы. По данным пограничной службы, материалы для строительства закуплены заранее, а сами работы выполняют подразделения инженерных войск.

"Мы начали с таких важных для нас мест. Мы определили их, учитывая возможное пересечение границы лицами, которые хотят нелегально попасть в нашу страну", - заявил командир Подляского отделения пограничной службы генерал Славомир Клекотка.

По его словам, новая инфраструктура должна замедлить движение людей, которые пытаются нелегально попасть в Польшу, и дать пограничникам больше времени для реагирования.

Ожидается, что заграждение возведут вдоль всего 186-километрового участка границы в Подляском воеводстве. Завершить работы планируют до конца весны.

Напомним, недавно Польша заявила, что продолжает усиленный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой из-за угроз со стороны Беларуси.

И теперь, вместо свободного передвижения, традиционного для Шенгенской зоны, путешественники должны проходить серьезные проверки.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой