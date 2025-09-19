Украинки остановились в шаге от истории: Италия выбила нашу команду из Кубка Билли Джин Кинг

Украина дебютировала в финальном раунде

Сборная Украины впервые по новому формату (с 2020 года) сыграла в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг. В дебютном четвертьфинале "сине-желтые" досрочно одолели Испанию, выиграв оба одиночных поединка.

Следующей соперницей украинской команды стала действующая чемпионка Италия. Первый матч завершился победой Марты Костюк над Элизабеттой Коччаретто, но во второй игре Элина Свитолина проиграла Жасмин Паолини. Судьба противостояния решалась в парном матче.

Решающий матч против чемпионок

Капитан сборной Илья Марченко выбрал дуэт Костюк/Киченок вместо привычного тандема сестер Киченок. Соперницами стали Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые занимают пятое место мирового парного рейтинга.

Первый сет украинки начали неудачно, уступив со счетом 2:6. Во второй партии Костюк и Киченок повели 3:1 с брейком, однако итальянки ответили серией из пяти выигранных геймов подряд. Матч завершился победой Паолини и Эррани - 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Украинки сделали два брейка, но допустили две двойные ошибки. Итальянский дуэт реализовал пять брейкпойнтов из семи.

Италия в финале, Украина с историческим результатом

Общий счет матча Украина - Италия составил 1:2. Действующие чемпионки вышли в финал турнира, где 21 сентября встретятся с победителем пары США - Великобритания.

Для украинской сборной это выступление стало историческим - команда впервые дошла до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.