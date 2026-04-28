В Украине возводят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища и до Сум, - ВСУ
Украина строит масштабную оборонительную линию вдоль северной границы - от Киевского водохранилища до Сум. Цель - исключить любое новое наступление со стороны России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.
Сумы уже готовы - и это видно даже из космоса
По словам генерала Сиротенко, город Сумы за короткое время успел подготовить полноценную эшелонированную оборону - то есть несколько рубежей защиты друг за другом.
"За короткий период смог подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", - отметил он.
Что сейчас строится и зачем
Параллельно возводится сплошная линия обороны от Киевского водохранилища до Сум. Это не локальное укрепление, а масштабное сооружение, на которое бросают значительные силы и ресурсы.
Фото: ВСУ возводят мощную линию обороны к северу от Киева и до Сум (скриншот Google Maps)
Главная цель - сделать так, чтобы Россия:
- не смогла неожиданно ударить с этого направления;
- не имела возможности создать так называемую "буферную зону";
- не могла оттеснить украинские силы от государственной границы.
"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.
Контекст: россияне стягивают резервы
Между тем, по данным Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, Россия перегруппировывает свои подразделения и подтягивает резервы на фронт.
Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.
Впрочем, большинство сообщений российских военкоров о значительных успехах на фронте не являются правдивыми.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения России о якобы захвате значительных территорий.
По его словам, Украина сейчас находится в самом стабильном положении за последние 10 месяцев.