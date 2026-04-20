Есть ли риск окружения Сум? Силы обороны сделали важное заявление на фоне слухов в сети
Заявления об угрозе полузатопления Сум не имеют ничего общего с реальностью - ни на земле, ни на карте.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
В интернете начала распространяться информация о том, что Сумы могут оказаться в полуокружении. В частности, журналистка ТСН Юлия Кириенко написала, что там начались активные штурмы и это "худшая ситуация".
Что говорит военное командование
По словам Трегубова, никакие утверждения врага об угрозе полуокружения Сум не соответствуют действительности - ни на земле, ни на карте.
"Безусловно, есть фактор российских наступлений, но по состоянию на сейчас в нашей зоне ответственности россияне настолько далеки от этого города, настолько неглубоко зашли на территорию Украины и настолько неглубокое их присутствие в непосредственной близости к границе - что любые рассказы о возможности достижения Сум с Востока не соответствуют действительности", - объясняет Виктор Трегубов.
Фото: Виктор Трегубов объяснил тревожные слухи о возможности "полуокружения Сум" (инфографика РБК-Украина)
Какая ситуация на Сумщине сейчас
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал ситуацию в области.
По его словам, в приграничной зоне Сумщины враг пытается просачиваться через раннюю зелень и усиливает штурмовые действия. В то же время прорыва вглубь пока нет.
Фото: какая ситуация на Сумщине сейчас (скриншот DeepState)
"Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на сейчас, нет. Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери", - руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Как сообщало РБК-Украина, активность россиян на фронте в течение последних двух дней снизилась, однако Трегубов уточнил, что это временно - противник продолжает давить на Сумском и Харьковском направлениях.
Между тем аналитики ISW зафиксировали, что Россия атакует сразу в трех областях, но ни одно из штурмовых действий не принесло тактически значимых результатов. По выводам института, подобные атаки могут быть разведкой или попыткой рассредоточить украинские силы.