Россияне перегруппировываются и подтягивают резервы на фронт, - Сырский

Российские войска осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронте. Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Во время рабочей поездки главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки и обсудил с генерал-майором Олегом Апостолом оперативную обстановку, выполнение задач и дальнейшие планы.

Отдельное внимание Сирский уделил Покровскому направлению, где российские оккупационные войска осуществляют интенсивное давление. По его словам, с начала апреля там зафиксировано 688 атак противника.

Главнокомандующий также провел совещания в штабах подразделений, заслушал доклады командиров о ситуации на фронте, потребностях военных и путях повышения эффективности обороны.

По результатам было принято решение о дополнительном обеспечении украинских подразделений.

Кроме того, Сырский посетил группировку Сил беспилотных систем и обсудил ряд вопросов с майором Робертом "Мадьяром" Бровди.

"Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает", - подчеркнул он.