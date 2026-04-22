Россияне перегруппировываются и подтягивают резервы на фронт, - Сырский
Российские войска осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронте. Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Во время рабочей поездки главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки и обсудил с генерал-майором Олегом Апостолом оперативную обстановку, выполнение задач и дальнейшие планы.
Отдельное внимание Сирский уделил Покровскому направлению, где российские оккупационные войска осуществляют интенсивное давление. По его словам, с начала апреля там зафиксировано 688 атак противника.
Главнокомандующий также провел совещания в штабах подразделений, заслушал доклады командиров о ситуации на фронте, потребностях военных и путях повышения эффективности обороны.
По результатам было принято решение о дополнительном обеспечении украинских подразделений.
Кроме того, Сырский посетил группировку Сил беспилотных систем и обсудил ряд вопросов с майором Робертом "Мадьяром" Бровди.
"Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте
Российская армия несмотря на большие потери не сворачивает давление на фронте в Украине и не отказывается от новых попыток наступления. По оценкам, только за март войска РФ потеряли более 35 тысяч солдат.
После короткого снижения количества атак враг снова перегруппировывается и готовит силы для продолжения весенне-летней кампании.
По информации ISW, в течение последних дней оккупанты провели несколько штурмов в трех областях размером со взвод.
Речь идет о двух механизированных штурмах размером примерно взвод к востоку от Часового Яра, моторизованный штурм с использованием грузовиков "Урал" и мотоциклов возле Святопетровки, а также еще один механизированный штурм в районе Кучерова Курской области.
Также Сырский отметил, что захватчики не оставляют попыток продвижения и намерены захватить не только Донбасс, но и всю Украину. Однако украинские бойцы системно ослабляют способности врага вести войну.