В Украине уволили 74 прокуроров с фейковыми справками об инвалидности, - Кравченко

В Украине уволили 74 прокуроров, которые незаконно получили поддельные справки об инвалидности.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Кравченко отметил, что на протяжении долгих лет тема прокуроров с фейковыми инвалидностями "была табуированной", поскольку "кто-то не хотел замечать проблему, а кто-то считал ее мелкой".
По словам генпрокурора, после его назначения, всех прокуроров со статусом инвалидности направили на комплексную проверку в Квалификационно-дисциплинарную комиссию.
По ее результатам, 74 прокуроров уволили из органов, еще 66 - уволены с административных должностей. Также было открыто 290 дисциплинарных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении.
В то же время, как отметил Кравченко, несколько дел в отношении сотрудников, которые незаконно получили статус инвалидности, уже в суде.
По его словам, несмотря на ожидания в обществе жестких и резких шагов, комиссия разбирается с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом.
"Относительно фейковых инвалидностей: я убежден: одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а их функции передали экспертным командам по оценке функционального состояния человека.
Ликвидацию МСЭК приняли на фоне коррупционных скандалов. Одним из самых громких стало разоблачение главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой дома нашли несколько миллионов долларов наличными.
Крупа "помогала" прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности.
Председатель Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус имели 48 прокуроров из 225. Это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.
Также ранее СБУ отменила почти полтысячи фейковых справок об инвалидности, которые выдавали чиновники харьковской МСЭК. Они продавали поддельные документы уклонистам.