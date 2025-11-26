В Украине уволили 74 прокуроров с фейковыми справками об инвалидности, - Кравченко

Кравченко отметил, что на протяжении долгих лет тема прокуроров с фейковыми инвалидностями "была табуированной", поскольку "кто-то не хотел замечать проблему, а кто-то считал ее мелкой".

По словам генпрокурора, после его назначения, всех прокуроров со статусом инвалидности направили на комплексную проверку в Квалификационно-дисциплинарную комиссию.

По ее результатам, 74 прокуроров уволили из органов, еще 66 - уволены с административных должностей. Также было открыто 290 дисциплинарных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении.

В то же время, как отметил Кравченко, несколько дел в отношении сотрудников, которые незаконно получили статус инвалидности, уже в суде.

По его словам, несмотря на ожидания в обществе жестких и резких шагов, комиссия разбирается с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом.

"Относительно фейковых инвалидностей: я убежден: одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор", - подчеркнул генпрокурор.