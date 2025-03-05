"Штамповали" фейковые документы в харьковской МСЭК: СБУ аннулировала полтысячи справок

СБУ отменила почти полтысячи фейковых справок об инвалидности, которые выдавали чиновники харьковской МСЭК. Они продавали поддельные документы уклонистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) аннулировала 470 поддельных медицинских справок об инвалидности, которые были выданы мужчинам призывного возраста на Харьковщине.

Это стало результатом разоблачения масштабной схемы уклонистов в региональной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), в ходе расследования которой установлено, что должностные лица комиссии продавали фиктивные справки за деньги.

Как сообщают в СБУ, подозрение получили 13 человек, среди которых председатель МСЭК и врачи местных медицинских учреждений. Установлено, что за суммы от 2 до 5 тысяч долларов США фигуранты продавали фейковые справки тем, кто стремился избежать военной службы и оформить "бронь", а также получать незаконные социальные выплаты.

Кроме отмены поддельных медсправки, СБУ совместно с Пенсионным фондом Украины остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через эту сделку. В результате таких действий удалось избежать ежемесячных государственных убытков в размере более 2,4 млн грн.

Доказательства СБУ

Собранные доказательства позволили следователям СБУ сообщить главе МСЭК и его сообщникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за создание преступной организации, препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Все участники преступной схемы находятся под стражей, а вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантов находится на рассмотрении.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Харьковской областной прокуратуры.