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Глава Хмельницкой облпрокуратуры сделал заявление о скандале с инвалидностью

Хмельницкий, Четверг 17 октября 2024 18:51
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Глава Хмельницкой облпрокуратуры сделал заявление о скандале с инвалидностью Фото: Алексей Олейник, глава Хмельницкой облпрокуратуры (Facebook Алексея Олейника)
Автор: Иван Носальский

Статус лица с инвалидностью получила почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры. В большинстве случаев такой статус оформляли не в последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника в Facebook.

Он напомнил, что СМИ написали о статусе инвалидности почти у всех прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры, но это фейковая информация. Олейник заверил, что сейчас такой статус у 48 прокуроров из 225.

"Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", - добавил он.

Также глава Хмельницкой облпрокуратуры прокомментировал, почему он лично получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.

"Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность. Болезнь не препятствует исполнению служебных обязанностей", - добавил Олейник.

Он рассказал, что в 2020 году вопрос инвалидности у прокуроров поднимался нардепом Анной Третьяковой. Позже он стал предметом исследования в рамках уголовного производства.

Олейник считает, что такие публикации в СМИ создают впечатление, что якобы прокуроры ограничены в правах, которые присущи обычным гражданам.

"Выглядит как дискриминация по признаку профессии прокурор. Назначены очередные проверки", - уточнил глава облпрокуратуры.


Скандал с прокурорами

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.

Поэтому якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

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