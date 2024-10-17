Глава Хмельницкой облпрокуратуры сделал заявление о скандале с инвалидностью
Статус лица с инвалидностью получила почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры. В большинстве случаев такой статус оформляли не в последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника в Facebook.
Он напомнил, что СМИ написали о статусе инвалидности почти у всех прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры, но это фейковая информация. Олейник заверил, что сейчас такой статус у 48 прокуроров из 225.
"Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", - добавил он.
Также глава Хмельницкой облпрокуратуры прокомментировал, почему он лично получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.
"Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность. Болезнь не препятствует исполнению служебных обязанностей", - добавил Олейник.
Он рассказал, что в 2020 году вопрос инвалидности у прокуроров поднимался нардепом Анной Третьяковой. Позже он стал предметом исследования в рамках уголовного производства.
Олейник считает, что такие публикации в СМИ создают впечатление, что якобы прокуроры ограничены в правах, которые присущи обычным гражданам.
"Выглядит как дискриминация по признаку профессии прокурор. Назначены очередные проверки", - уточнил глава облпрокуратуры.
Скандал с прокурорами
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.
Поэтому якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.
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