В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковими довідками про інвалідність, - Кравченко

В Україні звільнили 74 прокурорів, які незаконно отримали підроблені довідки про інвалідність.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Кравченко зазначив, що упродовж довгих років тема прокурорів із фейковими інвалідностями "була табуйованою", оскільки "хтось не хотів помічати проблему, а хтось вважав її дрібною".
За словами генпрокурора, після його призначення, усіх прокурорів зі статусом інвалідності направили на комплексну перевірку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
За її результатами, 74 прокурорів звільнили з органів, ще 66 - звільнені з адміністративних посад. Також було відкрито 290 дисциплінарних проваджень, які нині перебувають на розгляді.
Водночас, як зазначив Кравченко, кілька справ щодо співробітників, які незаконно отримали статус інвалідності, уже в суді.
За його словами, попри очікування в суспільстві жорстких і різких кроків, комісія розбирається з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.
"Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не розв’яжеться. Був злочин, буде і вирок", - наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні припинили роботу медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а їхні функції передали експертним командам з оцінювання функціонального стану особи.
Ліквідацію МСЕК ухвалили на тлі корупційних скандалів. Одним із найгучніших стало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, в якої вдома знайшли кілька мільйонів доларів готівкою.
Крупа "допомагала" прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності.
Голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус мали 48 прокурорів з 225. Це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.
Також раніше СБУ скасувала майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які видавали посадовці харківської МСЕК. Вони продавали підроблені документи ухилянтам.