Главная » Новости » Война в Украине

В Украине снова масштабная воздушная тревога: в чем причина

Пятница 10 октября 2025 06:33
В Украине снова масштабная воздушная тревога: в чем причина Фото:в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине второй раз за ночь объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения аэробаллистических ракет типа "Кинжал" с МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим оставаться в укрытиях", - отметили в КГГА.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Также россияне обстреляли Днепр и Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители. Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

