Вместо пенсии: в ПФУ объяснили, кто может оформить социальную помощь дистанционно
Украинцы, которые не имеют права на пенсию или относятся к отдельным категориям лиц с инвалидностью, могут оформить государственную социальную помощь дистанционно через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Оформление из дома: Граждане без права на пенсию и лица с инвалидностью могут оформить государственную соцпомощь дистанционно через вебпортал ПФУ.
- Имущественный ценз: Для получения выплат среднемесячный доход заявителя за последние полгода не должен превышать 2595 гривен.
- Исключения относительно доходов: Лимит в 2595 гривен не применяется к лицам с инвалидностью I группы и детей, потерявших кормильца.
- Способ получения средств: При заполнении онлайн-заявления можно самостоятельно выбрать выплату на банковский счет или доставку через почтовое отделение.
- Требования к документам: Скан-копии оригиналов документов должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF и размером до 1 МБ каждая.
- Дистанционный контроль: Проверить статус рассмотрения документов и финальное решение ПФУ можно в личном кабинете.
Кто может получить помощь
В ПФУ объяснили, что помощь назначается гражданам, которые не получают пенсию или другие предусмотренные законом социальные выплаты.
В частности, речь идет о лицах, которые не получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Также одним из условий является низкий уровень доходов. Среднемесячный совокупный доход человека за последние шесть месяцев не должен превышать 2595 гривен в месяц. Именно такой прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен по состоянию на 1 января 2026 года.
В то же время это требование не распространяется на лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.
Таким образом, претендовать на выплату могут граждане, которые не имеют права на пенсию и живут на очень низкие доходы.
Как подать заявление через портал Пенсионного фонда
Для оформления помощи необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
После входа в личный кабинет нужно перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать услугу "Помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".
Далее необходимо заполнить электронное заявление, указав:
- личные данные;
- место жительства и регистрации;
- семейное положение;
- информацию о документе, удостоверяющем личность;
- вид помощи, по которой подается обращение.
Также заявителю нужно выбрать способ получения средств.
Как можно получать выплаты
Пенсионный фонд предлагает два варианта выплаты помощи:
- через почтовое отделение с доставкой на дом или получением в отделении;
- через банковский счет.
Для почтового способа нужно указать индекс отделения, а для банковского - реквизиты счета и отделения банка.
Если право на помощь зависит от доходов семьи, в заявлении необходимо добавить информацию о членах семьи и их доходах.
Какие документы можно загрузить онлайн
При необходимости к заявлению прилагаются скан-копии документов.
В Пенсионном фонде напомнили, что они должны соответствовать нескольким требованиям:
- быть цветными;
- сделанными с оригиналов документов;
- содержать четкое и читабельное изображение;
- быть в форматах JPG или PDF;
- иметь размер не более 1 МБ каждый.
Рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.
После заполнения всех данных заявление необходимо проверить, подписать электронной подписью и отправить в ПФУ.
Где проверить результат
Статус обращения и результат его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Мои обращения".
В Пенсионном фонде отмечают, что электронный сервис позволяет оформить помощь без личного посещения учреждения и подать все необходимые документы дистанционно.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о введении базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. Новый механизм должен объединить несколько видов соцвыплат в одну помощь, размер которой будут определять с учетом состава и потребностей конкретной семьи. Также поддержку смогут получать люди пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию.
РБК-Украина также рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум, а вместе с ним - минимальные пенсии, ряд социальных пособий и выплат. Общий показатель составляет 3209 гривен, для трудоспособных лиц - 3328 гривен, для пенсионеров - 2595 гривен.
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