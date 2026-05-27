Прожиточный минимум 2026: как изменилась сумма и какие расчеты для детей и пенсионеров

С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум. Из-за этого автоматически выросли минимальные пенсии, часть социальных пособий и другие выплаты, которые привязаны к этому показателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Главное: Показатель в 2026 году: В Украине подняли общий прожиточный минимум до 3209 гривен (на 289 гривен больше по сравнению с прошлым годом).

В Украине подняли общий прожиточный минимум до 3209 гривен (на 289 гривен больше по сравнению с прошлым годом). Автоматический рост: Из-за изменения показателя автоматически увеличились минимальные пенсии, выплаты малообеспеченным семьям и пособия на детей.

Из-за изменения показателя автоматически увеличились минимальные пенсии, выплаты малообеспеченным семьям и пособия на детей. Суммы для детей: Для малышей до 6 лет - 2817 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.

Для малышей до 6 лет - 2817 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен. Суммы для взрослых: Для трудоспособных украинцев показатель вырос до 3328 гривен.

Для трудоспособных украинцев показатель вырос до 3328 гривен. Суммы для пенсионеров: Для лиц, утративших трудоспособность, минимум теперь составляет 2595 гривен.

Какой прожиточный минимум действует в 2026 году

В 2026 году общий прожиточный минимум составляет 3209 гривен. Это на 289 гривен больше, чем было в 2025 году.

Отдельные показатели установили для детей, трудоспособных украинцев и пенсионеров.

Для детей в 2026 году действуют такие суммы:

для детей до 6 лет - 2817 гривен;

- 2817 гривен; для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.

Именно от этих показателей зависят отдельные социальные выплаты и помощь семьям с детьми.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум вырос до 3328 гривен.

Для пенсионеров и людей, утративших трудоспособность, показатель составляет 2595 гривен.

Именно эта сумма влияет на:

минимальную пенсию;

часть социальных доплат;

отдельные виды государственной помощи.

Что изменилось для украинцев

После повышения прожиточного минимума автоматически выросли:

минимальные пенсии;

выплаты малообеспеченным семьям;

отдельные пособия на детей;

другие социальные выплаты, которые рассчитываются на основе этого показателя.

Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления ЕСВ.