Прожиточный минимум 2026: как изменилась сумма и какие расчеты для детей и пенсионеров
С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум. Из-за этого автоматически выросли минимальные пенсии, часть социальных пособий и другие выплаты, которые привязаны к этому показателю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Главное:
- Показатель в 2026 году: В Украине подняли общий прожиточный минимум до 3209 гривен (на 289 гривен больше по сравнению с прошлым годом).
- Автоматический рост: Из-за изменения показателя автоматически увеличились минимальные пенсии, выплаты малообеспеченным семьям и пособия на детей.
- Суммы для детей: Для малышей до 6 лет - 2817 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.
- Суммы для взрослых: Для трудоспособных украинцев показатель вырос до 3328 гривен.
- Суммы для пенсионеров: Для лиц, утративших трудоспособность, минимум теперь составляет 2595 гривен.
Какой прожиточный минимум действует в 2026 году
В 2026 году общий прожиточный минимум составляет 3209 гривен. Это на 289 гривен больше, чем было в 2025 году.
Отдельные показатели установили для детей, трудоспособных украинцев и пенсионеров.
Для детей в 2026 году действуют такие суммы:
- для детей до 6 лет - 2817 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет - 3512 гривен.
Именно от этих показателей зависят отдельные социальные выплаты и помощь семьям с детьми.
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум вырос до 3328 гривен.
Для пенсионеров и людей, утративших трудоспособность, показатель составляет 2595 гривен.
Именно эта сумма влияет на:
- минимальную пенсию;
- часть социальных доплат;
- отдельные виды государственной помощи.
Что изменилось для украинцев
После повышения прожиточного минимума автоматически выросли:
- минимальные пенсии;
- выплаты малообеспеченным семьям;
- отдельные пособия на детей;
- другие социальные выплаты, которые рассчитываются на основе этого показателя.
Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления ЕСВ.
Ранее РБК-Украина писало, что некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить единовременное пособие в размере десяти пенсий. Такая выплата предусмотрена для работников образования, медицины, соцзащиты, артистов и спортсменов при наличии необходимого стажа и если они ранее не получали пенсию.
Также мы рассказывали, что часть детей с инвалидностью подгруппы А получит единовременное пособие в размере 6500 гривен. Выплаты предусмотрены для семей из девяти прифронтовых областей Украины, а средства начислят автоматически через Пенсионный фонд на счет, куда уже поступает соцпомощь.