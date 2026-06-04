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Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольший

14:31 04.06.2026 Чт
2 мин
В одной из сфер разница в зарплатах составляет 47%
aimg Елена Чупровская
Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольший Фото: Зарплата в Украине 2026: сколько зарабатывают мужчины и женщины по данным Госстата (Getty Images)
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Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2026 года - 28 885 гривен. Но у мужчин и женщин цифры кардинально разные, и разрыв достигает более 47% в отдельных отраслях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Сколько получают мужчины и женщины

По итогам первого квартала 2026 года средняя зарплата по Украине составила 28 885 гривен.

При этом:

  • мужчины зарабатывали в среднем 33 798 гривен в месяц;
  • женщины - 24 791 гривну.

Женская зарплата составляет лишь 73% от мужской.

Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольшийФото: инфографика о разрыве между зарплатами мужчин и женщин (facebook.com/Ukrstat)

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Где разрыв самый большой

Существенная разница в оплате труда между мужчинами и женщинами зафиксирована в трех сферах:

  • искусство, спорт, развлечения и отдых - 47,1%;
  • финансовая и страховая деятельность - 38,7%;
  • информация и телекоммуникации - 37,8%.

Во всех трех случаях разрыв - в пользу мужчин.

Как изменилась зарплата по сравнению с прошлым кварталом

В четвертом квартале 2025 года средняя зарплата по Украине составляла 28 337 гривен. За первый квартал 2026 года она выросла до 28 885 гривен - то есть на 548 гривен, или на 1,9%.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что работодатели в Украине готовы платить отдельным специалистам до 170 тысяч гривен в месяц. Лидером по уровню зарплаты стала техническая специальность, связанная с контролем радиочастотного спектра.

Напомним, что по данным исследования портала DOU, каждый шестой IT-специалист потерял работу в течение последнего года. При этом в сфере информации и телекоммуникаций фиксируется один из самых больших гендерных разрывов в зарплатах.

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