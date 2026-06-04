Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольший

Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2026 года - 28 885 гривен. Но у мужчин и женщин цифры кардинально разные, и разрыв достигает более 47% в отдельных отраслях.

В четвертом квартале 2025 года средняя зарплата по Украине составляла 28 337 гривен. За первый квартал 2026 года она выросла до 28 885 гривен - то есть на 548 гривен, или на 1,9%.

Существенная разница в оплате труда между мужчинами и женщинами зафиксирована в трех сферах:

Тем временем РБК-Украина сообщало, что работодатели в Украине готовы платить отдельным специалистам до 170 тысяч гривен в месяц. Лидером по уровню зарплаты стала техническая специальность, связанная с контролем радиочастотного спектра.

Напомним, что по данным исследования портала DOU, каждый шестой IT-специалист потерял работу в течение последнего года. При этом в сфере информации и телекоммуникаций фиксируется один из самых больших гендерных разрывов в зарплатах.