Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольший
Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2026 года - 28 885 гривен. Но у мужчин и женщин цифры кардинально разные, и разрыв достигает более 47% в отдельных отраслях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Сколько получают мужчины и женщины
По итогам первого квартала 2026 года средняя зарплата по Украине составила 28 885 гривен.
При этом:
- мужчины зарабатывали в среднем 33 798 гривен в месяц;
- женщины - 24 791 гривну.
Женская зарплата составляет лишь 73% от мужской.
Фото: инфографика о разрыве между зарплатами мужчин и женщин (facebook.com/Ukrstat)
Где разрыв самый большой
Существенная разница в оплате труда между мужчинами и женщинами зафиксирована в трех сферах:
- искусство, спорт, развлечения и отдых - 47,1%;
- финансовая и страховая деятельность - 38,7%;
- информация и телекоммуникации - 37,8%.
Во всех трех случаях разрыв - в пользу мужчин.
Как изменилась зарплата по сравнению с прошлым кварталом
В четвертом квартале 2025 года средняя зарплата по Украине составляла 28 337 гривен. За первый квартал 2026 года она выросла до 28 885 гривен - то есть на 548 гривен, или на 1,9%.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что работодатели в Украине готовы платить отдельным специалистам до 170 тысяч гривен в месяц. Лидером по уровню зарплаты стала техническая специальность, связанная с контролем радиочастотного спектра.
Напомним, что по данным исследования портала DOU, каждый шестой IT-специалист потерял работу в течение последнего года. При этом в сфере информации и телекоммуникаций фиксируется один из самых больших гендерных разрывов в зарплатах.