В Украине изменят правила службы для беременных военных и родителей-одиночек: детали
В Украине предлагают законодательно урегулировать прохождение военной службы во время беременности, а также предоставить дополнительные гарантии военнослужащим, которые самостоятельно воспитывают детей или проходят службу вместе со вторым родителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Военного омбудсмана.
Главное:
- Законодательное урегулирование пробелов: В Украине планируют на уровне закона закрепить правила службы для беременных военнослужащих, а также предоставить дополнительные гарантии родителям-одиночкам и супругам, которые служат вместе.
- Льготы для беременных в ВСУ: Законопроект предлагает ввести для беременных женщин пятидневную рабочую неделю, возможность перевода в более безопасные подразделения.
- Защита интересов детей: Особый порядок службы распространят на женщин с детьми до 3 лет, военных, самостоятельно воспитывающих детей, а также на супругов военных, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет.
- Ограничения по боевым задачам: Для указанных категорий родителей установят специальные смягченные правила по привлечению в боевые распоряжения, суточные наряды, направление в командировку и перемещение по службе.
- На каком этапе документ: Сравнительная таблица ко второму чтению уже готова, документ ожидает рассмотрения парламентом.
В Офисе отметили, что нынешнее законодательство не определяет, по каким правилам должны проходить службу беременные военнослужащие. Поэтому их могут привлекать к выполнению задач со значительными физическими нагрузками или к службе в сложных бытовых условиях, что может представлять риск для здоровья матери и ребенка.
Кроме того, закон не учитывает ситуации, когда военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или когда службу проходят оба родителя .
Какие изменения предлагают
Верховная Рада еще в прошлом году приняла в первом чтении законопроект №13436, который должен урегулировать эти вопросы. Пока документ готовят ко второму чтению.
Законопроект предусматривает, что для беременных военнослужащих могут ввести:
- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными;
- возможность перевода в другое подразделение, если исполнение обязанностей в занимаемой должности создает риск для матери;
- привлечения к боевым задачам, суточных нарядов, ночной или сверхурочной службы только с согласия и с учетом рекомендаций медицинской службы.
Кого еще будут касаться новые правила
Особый порядок прохождения службы также предлагают распространить на:
- военнослужащих, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- военнослужащих, самостоятельно воспитывающих детей;
- военных, когда оба родителя проходят службу, если ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Для этих категорий законопроект предлагает установить специальные правила по привлечению к боевым задачам, несению суточных нарядов, направлению в командировку, назначению на должности и перемещению по службе.
Что говорят в Офисе Военного омбудсмана
Офис Военного омбудсмана поддержал предложенные изменения и обратился в Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Там также предложили привлечь представителей Офиса к разработке депутатских правок и подготовке законопроекта №13436 ко второму чтению.
По состоянию на 20 июля законопроект уже имеет подготовленную сравнительную таблицу ко второму чтению и ожидает рассмотрения парламентом.
Напомним, Кабинет министров упростил оформление образовательных льгот для детей ветеранов. Отныне при поступлении в колледжи и вузы вместо удостоверения участника боевых действий в определенных случаях можно использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине готовится реформа системы специальных пенсий, которая предусматривает переход к профессиональной накопительной модели. Изменения должны обеспечить более справедливые условия пенсионного обеспечения для кадровых военных и мобилизованных и сохранить права нынешних получателей спецпенсий.