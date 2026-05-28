Военным пересмотрят выплаты спецпенсий: что хотят изменить

В Украине планируют масштабную реформу системы специальных пенсий. Новые правила призваны выровнять права кадровых военнослужащих и мобилизованных, а также обеспечить справедливость для всех защитников.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform .

Что предусматривает реформа спецпенсий

По словам чиновника, действующая система специальных пенсий, назначаемых за вредные условия труда или специфику профессии, создает определенную несправедливость, особенно во время полномасштабного вторжения.

Многие гражданские граждане были мобилизованы и поэтому не имеют таких преференций, как кадровые военные.

Главное отличие новой модели заключается в переходе на профессиональные накопительные пенсии, которые будут финансироваться за счет дополнительных взносов работодателей, а не госбюджета.

"Реформа спецпенсий, то есть переход от специальных пенсий к профессиональным, должна сформировать справедливые правила для всех, кто защищал страну, и подготовить систему к росту количества военных пенсий после демобилизации", - отметил Денис Улютин.

Сейчас для получения спецпенсии необходимо иметь четко заданные параметры, например, 25 лет стажа. Если человеку не хватает хотя бы года, весь этот стаж для спецусловий теряется.

Профессиональная же система позволит сохранять накопления уже после первого года взносов, независимо от дальнейшей смены сферы деятельности.

Права мобилизованных и переходный период

Нововведения призваны устранить "пропасть" между кадровыми военными и мобилизованными, которые отслужили на фронте 2-3 года, но не имеют необходимых 25 лет выслуги для военной пенсии.

Минсоцполитики предлагает, чтобы даже один год службы формировал право на профессиональную пенсию, а для участников боевых действий рассматривают отдельную увеличенную государственную надбавку за наличие боевого стажа.

Для нынешних пенсионеров - все, кто уже получает специальные пенсии, ничего не потеряют - назначенные выплаты полностью сохраняются.

Для тех, кто служит сейчас - переход будет постепенным. Годы службы до старта реформы посчитают по старым правилам, после - по новым.

Продолжительность перехода - граждане, которые уже имеют более 13 лет стажа (более половины от необходимого), будут выходить на пенсию по старым нормам. В целом переходный период продлится примерно 12-13 лет.

Законопроект сейчас финализируется, правительство завершает финансовые расчеты. Запустить реформу планируют уже в этом году.