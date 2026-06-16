В "Дії" запустили важный сервис для защитников и их семей: подробности

Ветераны, военнослужащие и семьи погибших защитников теперь могут оформить сразу несколько государственных услуг через портал "Дія". Для этого достаточно подать одно электронное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко и "Дії ".

Главное: Суть нововведения: Правительство запустило в "Дії" комплексный сервис, который позволяет ветеранам, военнослужащим и членам семей погибших героев оформить сразу несколько государственных услуг с помощью одного электронного заявления.

Правительство запустило в "Дії" комплексный сервис, который позволяет ветеранам, военнослужащим и членам семей погибших героев оформить сразу несколько государственных услуг с помощью одного электронного заявления. Какие услуги объединены: Одним кликом теперь можно подать документы на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны, статуса члена семьи погибшего защитника, единовременной денежной помощи от Минветеранов, а также различных социальных услуг.

Одним кликом теперь можно подать документы на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны, статуса члена семьи погибшего защитника, единовременной денежной помощи от Минветеранов, а также различных социальных услуг. Кто может воспользоваться: Сервис доступен для действующих военнослужащих, уволенных со службы лиц и родственников погибших защитников.

Сервис доступен для действующих военнослужащих, уволенных со службы лиц и родственников погибших защитников. Как это работает: Большинство данных система автоматически подтянет из государственных реестров.

Большинство данных система автоматически подтянет из государственных реестров. Сроки рассмотрения: Оформление статусов займет до 5 рабочих дней. После этого Минветеранов рассматривает заявку на денежное пособие в течение 30 календарных дней, а органы социальной защиты обрабатывают запросы на социальные услуги в течение 5 рабочих дней.

Какую новую услугу запустили

Правительство запустило комплексный сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Он позволяет в рамках одного заявления оформить несколько государственных услуг одновременно.

В частности, через новый сервис можно получить:

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;

единовременную денежную помощь от Министерства по делам ветеранов;

социальные услуги, в частности психологическую поддержку, консультирование, социальное сопровождение и уход.

"Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. Например, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения, и только потом отдельно подавать заявление на денежное пособие", - пояснила Свириденко.

Кто может воспользоваться сервисом

Услуга доступна для:

действующих военнослужащих;

лиц, уволенных с военной службы;

членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

Также заявление можно подать от имени ребенка погибшего военнослужащего. Если заявителю еще не исполнилось 18 лет, документы подает один из родителей.

Как подать заявление

Для оформления услуг необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать категорию заявителя. Указать необходимые услуги. Проверить или дополнить данные, которые система автоматически подтянет из государственных реестров. Указать, имеется ли судимость. Указать реквизиты банковского счета для получения выплат. Выбрать адрес для оказания социальных услуг. Подписать заявление с помощью "Дія.Підпису" или другой квалифицированной электронной подписи.

Большая часть информации будет подтягиваться автоматически. Если в реестрах будут отсутствовать определенные данные, заявителю нужно будет добавить документы самостоятельно.

Сколько ждать результата

Статус лица с инвалидностью вследствие войны или статус члена семьи погибшего защитника будут оформлены в течение пяти рабочих дней.

После внесения информации в Единый государственный реестр ветеранов войны:

Минветеранов будет рассматривать заявление на единовременную денежную помощь в течение 30 календарных дней ;

; органы социальной защиты будут рассматривать заявки на социальные услуги в течение пяти рабочих дней.

Результат можно будет получить онлайн в личном кабинете гражданина на портале "Дія" и по электронной почте.

Что будет дальше

После одобрения заявки единовременная денежная помощь будет перечислена на указанный банковский счет.

Если человек заказал социальные услуги, с ним свяжутся социальные менеджеры, которые помогут составить индивидуальный план поддержки.