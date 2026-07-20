В Україні змінять правила служби для вагітних військових та батьків-одинаків: деталі

В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовослужбовцям, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Військового омбудсмана .

Головне: Законодавче врегулювання прогалин: В Україні планують на рівні закону закріпити правила служби для вагітних військовослужбовиць, а також надати додаткові гарантії батькам-одинакам та подружжям, які служать разом.

В Україні планують на рівні закону закріпити правила служби для вагітних військовослужбовиць, а також надати додаткові гарантії батькам-одинакам та подружжям, які служать разом. Пільги для вагітних у ЗСУ: Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних жінок п'ятиденний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи.

Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних жінок п'ятиденний робочий тиждень, можливість переведення в безпечніші підрозділи. Захист інтересів дітей: Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років.

Особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Обмеження щодо бойових завдань: Для зазначених категорій батьків встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі.

Для зазначених категорій батьків встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та переміщення по службі. На якому етапі документ: Порівняльна таблиця до другого читання вже готова, документ очікує на розгляд парламентом.

В Офісі зазначили, що нинішнє законодавство не визначає, за якими правилами мають проходити службу вагітні військовослужбовиці. Через це їх можуть залучати до виконання завдань зі значними фізичними навантаженнями або до служби в складних побутових умовах, що може становити ризик для здоров'я матері та дитини.

Крім того, закон не враховує ситуації, коли військовослужбовець самостійно виховує дитину або коли службу проходять обоє батьків.

Які зміни пропонують

Верховна Рада ще минулого року ухвалила в першому читанні законопроєкт №13436, який має врегулювати ці питання. Наразі документ готують до другого читання.

Законопроєкт передбачає, що для вагітних військовослужбовиць можуть запровадити:

п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними;

можливість переведення до іншого підрозділу, якщо виконання обов'язків на займаній посаді створює ризик для матері;

залучення до бойових завдань, добових нарядів, нічної чи понаднормової служби лише за власною згодою та з урахуванням рекомендацій медичної служби.

Кого ще стосуватимуться нові правила

Особливий порядок проходження служби також пропонують поширити на:

військовослужбовиць, які мають дітей віком до трьох років;

військовослужбовців і військовослужбовиць, які самостійно виховують дітей;

військових, коли обоє батьків проходять службу, якщо дитині ще не виповнилося 14 років.

Для цих категорій законопроєкт пропонує встановити спеціальні правила щодо залучення до бойових завдань, несення добових нарядів, направлення у відрядження, призначення на посади та переміщення по службі.

Що кажуть в Офісі Військового омбудсмана

Офіс Військового омбудсмана підтримав запропоновані зміни та звернувся до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Там також запропонували залучити представників Офісу до опрацювання депутатських правок і підготовки законопроєкту №13436 до другого читання.

Станом на 20 липня законопроєкт уже має підготовлену порівняльну таблицю до другого читання та очікує на розгляд парламентом.